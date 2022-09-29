Майами, США, 29 сентября 2022, 09:02 — REGNUM Судно с мигрантами с Кубы затонуло у побережья американского штата Флорида из-за плохих погодных условий, которые были вызваны ураганом «Иэн». Об этом сообщила на своем сайте Береговая охрана США.
На борту лодки находились 23 человека. Троих мигрантов удалось спасти, остальные пропали без вести. Спасенных госпитализировали с симптомами истощения и обезвоживания. Поисковая операция продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в США пришлось отменить 1935 авиарейсов из-за угрозы, которая исходит от урагана «Иэн», ослабшего с третьей до второй категории.
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