Ханты-Мансийск, , 09:01 — REGNUM Жители Югры направили более 300 обращений о мобилизации по ошибке на горячую линию регионального отделения «Общероссийского Народного Фронта». Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.

Горячая линия по ошибочной мобилизации Югре Пресс-служба регионального отделения ОНФ по Югре

Контракты, возраст, бронь — таков круг вопросов, которые поступают от югорчан.

«Мы берёмся за самые сложные вопросы, которые требуют быстрого вмешательства. Призывают человека с онкологическим заболеванием без медкомиссии. Повестка — отцу трех малолетних детей, а жена беременна четвертым. Повестка — единственному сыну матери, страдающей серьезным недугом», — отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Снисаренко.

Четыре человека при содействии активистов ОНФ по Югре уже получили отсрочку от мобилизации. Почти 40 запросов направлены на рассмотрение в окружной военкомат.

«При этом есть и удивительные истории: парень, имеющий основание для отсрочки (жена — инвалид, ребенку — год), не отказался от мобилизации, решив, что стране сегодня он нужен больше», — приводят пример патриотизма в ОНФ по Югре.

В Югре обращения по неправомерной мобилизации принимаются по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45, помещение № 1 каб. 225; тел.: 8 (346-73) 1-88-51; эл. почта 81region@onf.ru, в группах социальных сетей ОНФ по Югре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военком ХМАО Роман Вуколов выступил с официальным заявлением 28 сентября впервые с начала частичной мобилизации, которая началась 21 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Военком ХМАО выступил с официальным заявлением впервые с начала мобилизации