Махачкала, 29 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В собственность Дагестана вернули по суду сухогруз «Али Алиев». Министерство юстиции региона доказало, что судно было продано в 2007 году компании «СП МТК Плюс» незаконно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд

Как было доказано судом, аукцион по продаже имущества, принадлежащего республике, был признан недействительным. Договор между министерством по земельным и имущественным отношениям Дагестана и ООО «СП МТК Плюс» по продаже морского судна-сухогруза «Али Алиев» признан незаконным.

В настоящее время сухогруз «Али Алиев» 1993 года выпуска находится в порту Махачкалы и будет передан в собственность республики после оформления всех необходимых документов для оформления права собственности на данное имущество.