Вашингтон, 29 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты испытывают Россию на прочность, подталкивая к толкновению крупнейшие ядерные державы. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По его словам, Вашингтон запугивает мировую общественность мнимыми ядерными угрозами со стороны России. При этом испытывает Россию на прочность и подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав.

Дипломат напомнил, что стороны перестали сдерживать соглашения по ПРО и РСМД.

«Фактически прекратил существование ДОН. Вырабатывает свой ресурс ДСНВ, который далеко не полностью соблюдается американской стороной», — отметил Антонов.