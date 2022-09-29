Чебоксары, 29 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве банка «Мегаполис» (г. Чебоксары) подсчитали затраты на мероприятия конкурсного производства. Ожидается, что на три месяца понадобится около 19,5 млн рублей. Соответствующие данные публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

За четвёртый квартал (с 1 октября по 31 декабря) текущие расходы на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Мегаполиса» оцениваются в 19 477,2 тыс. рублей, из них большую часть составят административно-хозяйственные расходы — 14 016,9 тыс. рублей.

В данной статье наибольшие расходы предусмотрены на обработку и хранение архивной документации банка — 5 305,1 тыс. рублей. Также значительные средства заложены на содержание и охрану зданий, аренду помещений и транспортные услуги (2 723,1 тыс. рублей), судебные издержки (2 230 тыс. рублей), бухгалтерское сопровождение и программное обеспечение (2 089,2 тыс. рублей).

На содержание аппарата предлагается направить 5 460,3 тыс. рублей, в том числе 4 279,5 тыс. рублей потребуется на выплату зарплаты и служебные командировки.

Напомним, что фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг и работ.

Отметим, что по делу банкротного АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» затраты на мероприятия конкурсного производства за три предстоящих месяца могут составить 8,1 млн рублей.

Подробнее: Текущие расходы по делу чувашского банка-банкрота оценили в 8,1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM , ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) в июне 2021 года признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии. Очередное заседание по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 1 декабря 2022 года.