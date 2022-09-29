Нанкин, Китай, 29 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Через три дня после того, как первая клонированная полярная волчица Мая отпраздновала свой 100-й день со дня рождения, 22 сентября в лаборатории Sinogene Biotechnology Co. в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая, родился второй клонированный волчонок Хаэр, сообщает 28 сентября Global Times.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полярный волк

Это еще раз доказывает, что технология клонирования способна оказать мощную поддержку мировым усилиям по защите дикой природы и восстановлению исчезающих видов. Как и в первом случае, нового клонированного волчонка вынашивала его суррогатная мать, собака бигль, а его донорская клетка была взята из образца кожи дикого самца арктического волка, который также был из Полярного парка дикой природы в Харбине, расположенного в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Новый клонированный волчонок назван в честь самца арктического волка из харбинского парка, который был впервые завезен из Канады и получил кличку Хаэр. Новорожденный Хаэр также будет перевезён в харбинский парк, когда он вырастет спустя 100 дней нахождения на предприятии Sinogene, сообщила Global Times генеральный директор Харбинского парка дикой природы Дай Жуй.

Исследователи из Sinogene сообщили Global Times, что после рождения здоровых двух клонированных полярных волков, разведение клонированных волков также будет поставлено на повестку дня. Они надеются, что технология клонирования может быть применена к большему количеству диких видов, находящихся под угрозой исчезновения, и внести позитивный вклад в глобальную защиту биоразнообразия.

По словам Дай, в будущем у Хаэр и Мая, как ожидается, появится следующее поколение. Она также сообщила, что ее парк дикой природы и Sinogene пока не планируют создавать третьего или четвертого клонированного полярного волка, но на следующем этапе они будут работать вместе над клонированием других видов. Дай отказалась поделиться дополнительной информацией.

Хаэр имеет схожие физиологические показатели с Майей. Он весил 571 грамм и был 20 сантиметров в длину при рождении, в то время как Майя весила 520 граммов и 22 сантиметра в длину.

Образцы двух волков были взяты в одно и то же время 5 ноября 2020 года, но Хаэр родился через три месяца после Маи. Исследователи из Sinogene объяснили Global Times, что из-за трудностей и проблем с внедрением технологии клонирования на полряных волках эмбрион Майи был первым, кто преуспел в этом процессе. Исследователи заявили, что нет никаких гендерных различий при внедрении технологии клонирования.

Как стало известно Global Times, клонирование Хаэра было осуществлено путем создания 99 новых эмбрионов из энуклеированных яйцеклеток и соматических клеток с последующим переносом 61 эмбриона в матки семи биглей, из которых один родился здоровым волчонком. Между тем, первый клонированный полярный волк Мая уже неделю живет в харбинском парке, сообщила Дай газете Global Times.