Сеул, , 08:54 — REGNUM В сентябре 2022 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 78 пунктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по сравнению с августом текущего года индекс сократился на 3 пункта. Известно, что показатель упал на фоне высоких цен на сырье, опасений о возможном ухудшении экономической ситуации из-за повышения учетных ставок в крупных странах, а также из-за высокой инфляции.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрит в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.