Вашингтон, 29 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Коллективный Запад использует Владимира Зеленского как наёмника против России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для американского издания The National Interest.

Mil.ru Анатолий Антонов

Антонов считает, что «коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наёмника против России».

«Наши шаги по защите Отечества будут твёрдыми и решительными», — заверил дипломат.

Он также прокомментировал заявления в США по ядерным вооружениям.