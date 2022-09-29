Петропавловск-Камчатский, , 08:51 — REGNUM На Камчатке на полигоне Радыгино в окрестностях Петропавловска-Камчатского боевое слаживание проходят мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье мобилизованные приступили к боевым тренировкам

Подготовка проходит сразу на нескольких площадках полигона.

Принимавшие участие в спецоперации поделились опытом с мобилизованным. Они рассказали, как правильно держать оружие и передвигаться в ограниченном пространстве.

На другой площадке военнослужащих обучают метать гранаты.

В учебных классах будущие защитники Донбасса осваивают правила стрельбы, в том числе в ветреную погоду, сборки-разборки автоматов. Также мобилизованных обучают правилам оказания первой медицинской помощи.

Только успешно прошедшие обучение отправятся в зону проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные приморцы приступили к боевой подготовке в рамках частичной мобилизации.