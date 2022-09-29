Донецк, , 08:51 — REGNUM Боевики ВСУ вечером 28 сентября и ночью 29 сентября обстреляли три района Донецка, сообщили 29 сентября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:41 (совпадает — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 02:06 киевские каратели обстреляли из Нетайлово Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 03:18 из Орловки боевики ВСУ обстреляли Калининский район Донецка выпустили три снаряда калибра 155 мм.