Тбилиси, 29 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Тбилиси работа многих строительных компаний сильно осложнена нехваткой рабочих, сообщает 28 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Опытные специалисты-строители покидают страну. На рынке такой дефицит специалистов, что строительные компании вынуждены привозить их из-за рубежа. Так, компания «Архи» подтвердила телеканалу, что ей строительные бригады привезены из Турции. А директор компании «Би-Кэй Констракшн», осушествляющей масштабное строительство в Тбилиси, заявил, что только за последнее время из компании уволилось, а затем эмигрировало из страны 200 её сотрудников. Из-за этого компания вынуждена часто отказываться от новых заказов.

Также резко уменьшилось предложение рабочей силы на так называемой «бирже самозанятых» в Тбилиси. Из-за большой эмиграции количество ищущих с её помощью ежедневную работу на стройках существенно сократилось.