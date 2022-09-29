Тбилиси, 29 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Грузинский пропускной пункт на границе с Россией в последние дни работает с повышенной нагрузкой, но пограничники продолжают добросовестно выполнять свои обязанности. Об этом 28 сентября сообщил в парламенте Грузии замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.

Sktu.customs.gov.ru КПП «Верхний Ларс»

«Мы согласны с тем, что сейчас сложилась неординарная ситуация. Обычно за день было пять-шесть тысяч въезжающих российских граждан, что в последнее время выросло на 40-45%», — сказал Дарахвелидзе.

Представитель МВД сообщил, что команды пограничников на КПП усилили, ситуация контролируется. Рост потока стремящихся в Грузию российских граждан вырос после объявления в РФ частичной мобилизации.

Дарахвелидзе подчеркнул, что пограничники изучают личности каждого. Если есть подозрения в отношении безопасности, их не пропускают.

Стоит отметить, что в Северной Осетии, на границе с Грузией, мужчин призывного возраста стали проверять по спискам подлежащих мобилизации. При необходимости вручают повестку.