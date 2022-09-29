Тель-Авив, Израиль, , 08:48 — REGNUM Правительство Израиля готовит для новых репатриантов, прибывающих из России на фоне объявления частичной мобилизации, экстренную программу помощи стоимостью 90 млн шекелей ($25,5 млн). Об этом 29 сентября сообщает газета The Jerusalem Post.

Флаг Израиля Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Предложение об экстренных мерах совместно вынесут на рассмотрение Кнессета (парламента) министерства репатриации и интеграции и финансов. По данным издания, в документе ведомств говорится о срочном стратегическом плане, подразумевающем репатриацию евреев и прибывающих из России лиц, имеющих право на возвращение по законодательству Израиля.

Ожидаемые «десятки тысяч кандидатов на репатриацию», которые в связи с ситуацией в России уже в ближайшие месяцы могут прибыть в Израиль, в рамках новой программы смогут сразу получить все доступные для эмигрантов в еврейское государство права. В том числе на адресную денежную помощь и на поддержку во всех сферах жизни.

министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата «Государство Израиль — безопасный и защищённый дом для всех евреев мира, в том числе для евреев России. Мы сделаем так, чтобы все репатрианты, приезжающие из России в этих сложных условиях, получили всеобъемлющий пакет, который соответствовал бы оптимальной интеграции в израильское общество».

По словам министра финансов Авигдора Либермана, Израиль «предпринимает все усилия для привлечения как можно большего числа иммигрантов» и «не пожалеет на это никаких ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Яир Лапид ранее обратился к руководству израильского авиаперевозчика El Al с просьбой об увеличении количества рейсов из России. По словам политического обозревателя Амихая Штайна, это нужно для того, чтобы имеющие еврейские корни жители России смогли вылететь в Израиль после объявленной частичной мобилизации.