Анкара, 29 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В случае остановки турецкими банками работы с российской платёжной системой мир, это будет динамитом, который заложен под туризм и экономику Турции. Об этом 29 сентября заявил генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, его слова приводит газета Aydınlık.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

«Мы получили новость о том, что турецкие банки вышли из системы «Мир». Это решение — динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику», — сказал он.

Также Перинчек указал, что считает санкции против России санкциями против Турции, добавив, что этого никто не может себе позволить.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что государственные банки Турции прекратили использовать российскую платежную систему «Мир».