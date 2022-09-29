Астана, 29 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана опровергло сообщения о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она якобы направляется из Казахстана в Россию.

«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», — цитирует комментарий минобороны Казахстана сайт stopfake. kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития.

В комментарии уточнили, что в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ.