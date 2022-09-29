Джакарта, 29 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии гарантирует, что вакцина против менингита будет частично доступна в конце сентября 2022 года, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

В министерстве здравоохранения заявили, что вакцина против менингита, доступная в конце сентября, будет приоритетной для паломников. План был передан в туристическое агентство хаджа и умры.

Нехватка вакцин против менингита в некоторых регионах возникла из-за того, что производители, работающие с министерством здравоохранения, не могли удовлетворить запросы правительства.

В настоящее время в Индонезии есть три поставщика халяльной вакцины против менингита, а именно Bio Farma, Sanofi и PT Mersifarma.

«В Индонезии, в том числе на Западной Яве, количество вакцин против менингита очень низкое. Община действительно испытывала трудности с получением вакцины от менингита», — отметили в министерстве.

Министерство по делам религий провело встречу с министерством здравоохранения, чтобы найти решения проблемы нехватки вакцин против менингита.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии зарегистрировало по меньшей мере 23 миллиона тонн отходов в 514 округах и городах Индонезии.

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