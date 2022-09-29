Анкара, , 08:46 — REGNUM Турция усилит свое военное присутствие на Северном Кипре после того, как США сняли ограничения на торговлю военными товарами с Республикой Кипр, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, снятие эмбарго было «необъяснимым с точки зрения причин и сроков». Эрдоган обвинил США в помощи Кипру и Греции, деятельность которых, как считает глава Турции, «угрожают миру и стабильности в восточном Средиземноморье».

Турецкий лидер выразил мнение, что решение Вашингтона приведет к гонке вооружений на острове. Он подчеркнул, что Анкара не может оставаться безучастной. Эрдоган напомнил, что на Северном Кипре уже присутствует 40 тысяч военнослужащих Турции.

Президент отметил, что турецкие войска будут усилены наземным, военно-морским и воздушным вооружением, а также боеприпасами и транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября представитель правительства Греции Иоаннис Иконому заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган проводит агрессивную антигреческую политику и использует трибуну Генассамбли ООН с целью дискредитации Афин.

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