Махачкала, , 08:46 — REGNUM Акции протеста, которые прошли в ряде населенных пунктов Дагестана 24–25 сентября, были подготовлены спецслужбами б. УССР. Об этом заявил 28 сентября глава республики Сергей Меликов в прямом эфире в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал, что акции протеста управлялись посредством соцсетей из-за рубежа, в том числе из б. УССР.

Сергей Меликов Kremlin.ru

«Мы имеем вполне обоснованную информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции ВСУ. Не напрямую, конечно, не из Киева», — сказал он.

Как отметил Меликов, протестами руководили из центров, расположенных на территории б. УССР, Польши, Турции, Грузии.

Напомним, причиной, по которой жители Дагестана в ряде населенных пунктов вышли на протестные акции, назывались якобы ошибки сотрудников военкоматов при выполнении задания по частичной мобилизации, когда по призыву отправлялись в части люди без боевого опыта, многодетные, лица, имеющие хронические заболевания.

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