Владивосток, , 08:43 — REGNUM Мобилизованные приморцы приступили к боевой подготовке в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны РФ.

Учения Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Занятия проходят на одном из полигонов Тихоокеанского флота, куда бойцы были доставлены автомобильным транспортом, а также большим десантным кораблём.

Подготовкой мобилизованных занимаются опытные инструкторы, имеющие опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

В ходе занятий на полигоне военнослужащие будут выполнять огневые упражнения учебных стрельб из автоматов Калашникова, примут участие в занятиях по метанию ручных боевых гранат и отработают вождение боевых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске разбираются с историей мобилизованного мужчины, который один воспитывает ребёнка-инвалида.