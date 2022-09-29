В Пензенской области продлили действие режима повышенной готовности
Пенза, 29 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. До конца октября в Пензенской области продлен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписан губернатором региона Олегом Мельниченко.
Pnzreg.ru
Здание правительства Пензенской области
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой режим повышенной готовности продлен на территории области до 31 октября включительно.
Напомним, режим повышенной готовности действует в Пензенской области с марта 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ.
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