Москва, 29 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР должна влиться в состав российской армии после воссоединения республики с Россией. Об этом глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил в опубликованном 29 сентября интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

По его словам, Народная милиция и ВС России должны стать единым целым по стандартам выучки и военно-технического оснащения, по системе командования. НМ ЛНР усилит своим знанием и наработанной мощью российскую армию.

«То есть она должна влиться в состав Вооруженных сил России и быть полноправным участником всех этих процессов», — сказал Мирошник.

Необходим единый военный кулак, которому не сможет противостоять киевский режим, усиленный западными наёмниками, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мирошник полагает, что ЛНР войдёт в состав Российской Федерации в качестве республики. Детали воссоединения проработают в ближайшее время.

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