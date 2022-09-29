Астана, , 08:41 — REGNUM Минобороны Казахстана выступило с опровержением информации о якобы готовящейся отправке военной техники в Россию.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в соцсетях появилось видео движения колонны военной техники. В подписи говорилось, что оно отправляется из Казахстана в Россию по соглашению лидеров двух стран.

«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», — заверили в министерстве.

Уточняется, что техника направляется на совместные учения ОДКБ, которые пройдут на территории Казахстана.