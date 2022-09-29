Сеул, , 08:41 — REGNUM Со 2 по 5 октября министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ посетит Германию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что это первая зарубежная поездка Квон Ён Сэ с момента вступления в должность.

3 октября представитель Южной Кореи примет участие в церемонии по случаю 32-й годовщины объединения Германии, которая состоится в Эрфурте, а 4 октября нанесет визит вежливости президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Сообщается, что в ходе поездки министр объединения встретится с председателем Бундесрата (представительства федеральных земель Германии) Бодо Рамеловым, а также выступит с лекцией в Свободном университете Берлина.