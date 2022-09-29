Сеул, 29 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Со 2 по 5 октября министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ посетит Германию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что это первая зарубежная поездка Квон Ён Сэ с момента вступления в должность.

3 октября представитель Южной Кореи примет участие в церемонии по случаю 32-й годовщины объединения Германии, которая состоится в Эрфурте, а 4 октября нанесет визит вежливости президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Сообщается, что в ходе поездки министр объединения встретится с председателем Бундесрата (представительства федеральных земель Германии) Бодо Рамеловым, а также выступит с лекцией в Свободном университете Берлина.