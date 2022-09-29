Херсон, Бывш. УССР, 29 сентября 2022, 08:37 — REGNUM Киев перестал существовать в качестве проекта, который использовали Соединенные Штаты как источник полезных для себя ресурсов, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов добавил, что мир сегодня «встает с колен рабства и американской «демократии», которая ничем себя не проявила, кроме бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств».
Как сообщало ИА REGNUM, руководство республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — всех четырёх регионов, где прошли референдумы о воссоединении с Россией, прибыли в Москву 28 сентября.
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