Москва, , 08:37 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту участников специальной военной операции от коллекторов, подготовили депутаты Госдумы от фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предполагается ввести запрет на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, то есть выполняющим юридически или фактически коллекторские функции.

Инициатива призвана расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников спецоперации. Кредиты участника СВО и членов его семьи будут частично или полностью погашены в случае, если он во время службы станет инвалидом I группы, погибнет или умрет от полученного увечья. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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