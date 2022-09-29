Оренбург, 29 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура организовала проверку информации, распространенной в СМИ, о ненадлежащем содержании белых медведе в цирке. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Белый медведь

Ранее в интернет появился видеоролик, свидетельствующий о том, что животные содержатся в тесных клетках. Вокруг условий для отдыха медведей после шоу-программ разразился скандал.

»В ходе проверки с привлечением специалистов Россельхознадзора будет дана правовая оценка условиям содержания и использования животных, в том числе соблюдению ветеринарного законодательства. При наличии оснований по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.

Стоит отметить, Росгосцирк 29 сентября проведёт пресс-конференцию по поводу содержания животных-участников шоу «Айсберг». Журналистов ознакомят с условиями содержания белых медведей.