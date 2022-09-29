Благовещенск, 29 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Объём доходов в казне Амурской области в 2023 году, как предполагается, составит 89,2 млрд рублей. Соответствующий проект бюджета представили 29 сентября главе региона Василию Орлову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Расходы запланированы на уровне 88 млрд рублей, соответственно профицит будет составлять 1,2 млрд рублей. В 2024 году ожидается, что регион потратит 95 млрд рублей, в 2025 — 75 млрд, отметила и. о. министра финансов области Татьяна Митрофанова.

«Бюджет следующего года будет непростым. Вместе с тем, у нас достаточно средств, которые мы заблаговременно привлекли на реализацию целого ряда проектов. Планируем завершить сразу несколько крупных и долгожданных жителями области строек. Главам министерств и территорий при планировании на будущий год нужно сосредоточиться на завершении начатых объектов и лично следить за соблюдением сроков», — отметил губернатор Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы региональных бюджетов в России в значительно меньшей степени, чем бюджет федеральный, зависят от внешней конъюнктуры, заявлял в мае директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.