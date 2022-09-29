Брюссель, 29 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Новый документ с предложениями по ограничению стоимости российского природного газа разработала Еврокомиссия, сообщает агентство DPA.

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СМИ ссылается на текст документа, согласно которому Еврокомиссия выступила с новыми предложениями по возможному ограничению цен на газ на территории Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, обнаружено четвёртое место утечки газа на нитках трубопроводов «Северный поток».