Лянтор, Югра, , 08:31 — REGNUM В городском поселении Лянторе Сургутского района ХМАО совет депутатов 29 сентября рассмотрит вопрос о досрочной отставке главы города Сергея Махини. Об этом сообщают «Новости Югры».

Сергей Махиня arhivugra. admhmao.ru

Причиной отставки депутаты называют «несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Отмечается, что совет депутатов Лянтора уже пытался снять главу города с поста. В начале января 2022 года парламентарии упрекали Сергея Махиню в бездействии в части устранения конфликта интересов со своими родственниками, которые работали в горадминистрации и муниципальных организациях. Затем контрольно-счётная палата Сургутского района вскрыла нецелевые траты в администрации Лянтора почти на семь миллионов рублей. А прокуратура заинтересовалась распределением жилья в городском поселении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября вынесен приговор главе посёлка Белый Яр Сургутского района за превышение должностных полномочий и халатность. Женщине назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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