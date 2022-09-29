Красноярск, 29 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. На вопрос о том, какие исторические цели ставит перед собой Россия на территории б. УССР, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ответил политический аналитик Александр Чернявский (Красноярский край).

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

«Наши противники всегда обвиняли Россию в неких имперских амбициях, попытках воссоздать Советский Союз. Я думаю, что все эти выдумки не имеют никакого отношения к действительности. Но то, что есть Русский мир, и этот Русский мир находится не только на территории России — абсолютный факт», — отметил эксперт.

По его словам, происходящие сейчас драматичные события на территории б. УССР — это восстановление исторической справедливости: «Руководство страны в 2014 году с возвращением Крыма в состав России приступило к сборке Русского мира, который в XX веке был искусственно разделён на разные части. Особенно сильно это коснулось [б. УССР], к которой большевики присоединили исконно русские земли — Донбасс, Харьковскую и Запорожскую области, другие территории северного Причерноморья».

Собеседник ИА REGNUM напомнил, что в XVIII веке, когда эти территории стала осваивать Российская империя, это была фактически дикая степь, там никого не было: «И то, что после Октябрьской революции и Гражданской войны эти территории вошли в состав тогдашней УССР, стало вопиющей несправедливостью по отношению в первую очередь к России».

«После развала СССР русские в бывшей УССР стали людьми второго сорта. После переворота 2014 года бандеровцы запрещали русский язык, рубили все связи русских, оказавшихся волею судеб на этих территориях, со своей исторической Родиной. И сейчас мы не только спасаем наших людей от геноцида укронацистов и их англосаксонских покровителей, но и восстанавливаем историческую справедливость. Четыре референдума по возвращению регионов Новороссии в состав России — это только первый этап. Безусловно, нужно возвращать в состав РФ Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области и ряд других территорий, который всегда были русскими. Эта задача, я думаю, вполне решаема. Историческая миссия по собиранию Русского мира должна быть осуществлена уже в ближайшее время», — подытожил Александр Чернявский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

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