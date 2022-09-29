Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии выпустило официальное заявление, касающееся визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сухум, сообщает 28 сентября mfa. gov. ge.

Александр Лукашенко в Абхазии President.gov.by

«МИД Грузии выражает глубокую озабоченность в связи с визитом Александра Лукашенко в оккупированный Россией регион Грузии Абхазию и встречей с представителями российского оккупационного режима в Сухуме. МИД Грузии осуждает «визит» Александра Лукашенко в оккупированный регион Абхазии, который нарушает государственные границы Грузии и грубо попирает основополагающие принципы и нормы международного права. Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в пределах его международно признанных границ и не предпринимать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», — говорится в заявлении грузинского МИД.

Напомним, что 28 сентября в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжании с белорусским лидером Александром Лукашенко.