Кызыл, , 08:30 — REGNUM Власти Тувы вводят плату за посещение особо охраняемых природных территорий. Соответствующее постановление утверждено 27 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Тува Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

«Платным будет, в частности, вход на территорию природного парка регионального значения «Тыва», который состоит из четырех кластерных участков — «Тайга», «Шуй», Уш-Белдир» и «Шанчы», — отметили в правительстве.

Бесплатно эти места могут посещать только жители поселений, расположенных в границах нацпарка, а также собственники и арендаторы земельных участков, охранники, должностные лица и строители.

Остальным за вход в самый популярный участок «Тайга», где располагается лыжная база, придётся заплатить 85,9 рубля или 0,66% от федерального прожиточного минимума — это 85,9 рубля. По расчётам, в выходные здесь отдыхают не менее 100 человек в день.

Посещение остальных участков обойдётся дороже — 3,3% от прожиточного минимума или 429,8 рубля. Их общая посещаемость в год не превышает 150-200 человек. Собранные деньги будут направлены на содержание инфраструктуры.

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