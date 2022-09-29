Вена, , 08:30 — REGNUM Останки примерно 64 коренных новозеландцев, похищенные в XIX веке, будут официально возвращены домой после более чем 70 лет переговоров, заявил 29 сентября глава группы по репатриации, как передает агентство Reuters.

Флаг Австрии

Передача скелетных фрагментов состоялась на официальной церемонии в Вене, где была организована дискуссионная панель и презентация.

«Эта панель и презентация подчеркнули длившийся десятилетиями путь возвращения этих предков маори и мориори в Аотеароа [название Новой Зеландии на языке маори — прим. ИА REGNUM]», — сказал исполняющий обязанности руководителя отдела репатриации Национального музея Новой Зеландии Те Арикиранги Мамаку-Айронсайд.

Останки маори и мориори в основном были вывезены известным австрийским таксидермистом и грабителем могил Андреасом Райшеком в период с 1877 по 1889 год.

Генеральный и научный директор Музея естественной истории в Вене Катрин Воланд подчеркнула, что процесс репатриации продиктован желанием примирения, и выразила радость от того, что музей может внести свой вклад в процесс исправления совершенной несправедливости.

Райшек был не единственным, кто похищал скелетные останки, которые разошлись по музеям и другим учреждениям мира.

С 2003 года Новая Зеландия осуществляет программу репатриации скелетных останков. С тех пор было возвращено более 600.

В июле 2022 года лондонский Музей естественной истории вернул скелетные останки 111 мориори и 2 маори.

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