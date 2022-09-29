Вена, 29 сентября 2022, 08:30 — REGNUM Останки примерно 64 коренных новозеландцев, похищенные в XIX веке, будут официально возвращены домой после более чем 70 лет переговоров, заявил 29 сентября глава группы по репатриации, как передает агентство Reuters.
Передача скелетных фрагментов состоялась на официальной церемонии в Вене, где была организована дискуссионная панель и презентация.
«Эта панель и презентация подчеркнули длившийся десятилетиями путь возвращения этих предков маори и мориори в Аотеароа [название Новой Зеландии на языке маори — прим. ИА REGNUM]», — сказал исполняющий обязанности руководителя отдела репатриации Национального музея Новой Зеландии Те Арикиранги Мамаку-Айронсайд.
Останки маори и мориори в основном были вывезены известным австрийским таксидермистом и грабителем могил Андреасом Райшеком в период с 1877 по 1889 год.
Генеральный и научный директор Музея естественной истории в Вене Катрин Воланд подчеркнула, что процесс репатриации продиктован желанием примирения, и выразила радость от того, что музей может внести свой вклад в процесс исправления совершенной несправедливости.
Райшек был не единственным, кто похищал скелетные останки, которые разошлись по музеям и другим учреждениям мира.
С 2003 года Новая Зеландия осуществляет программу репатриации скелетных останков. С тех пор было возвращено более 600.
В июле 2022 года лондонский Музей естественной истории вернул скелетные останки 111 мориори и 2 маори.
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