Москва, , 08:29 — REGNUM В меняющемся мире необходимо сохранить единство спорта как важной составляющей олимпийского движения. Об этом 29 сентября на форуме «Россия — спортивная держава» заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Он напомнил, что российские спортсмены испытывают трудности не только сейчас, им было трудно с 2014 года, когда Запад начал вводить санкции против России.

«Нам трудно с 2014 года. Мы всё время об этом забываем. Ведь первые санкции ударили по спортсменам. И вот восемь лет спортсмены испытывают на себе эти санкции. Олимпийская хартия говорит, что спорт — вне политики. Мы сегодня видим, что на самом деле это не так», — отметил Левитин.

Помощник главы государства напомнил, что в настоящее время мир переходит к многополярности, однако важно, чтобы в новых условиях «спорт остался единым».

«Если развалится олимпийское движение, мы превратимся в региональные спортивные структуры», — пояснил Левитин.

Он также добавил, что Россия открыта и никому не будет запрещать приезжать в страну.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК в ближайшее время не планирует отменять рекомендации по отстранению российских спортсменов из-за ситуации в б. УССР.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия») отметил, что таким своим решением МОК в очередной раз нарушил свои же основополагающие принципы, закреплённые в Олимпийской хартии.

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