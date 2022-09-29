Уфа, , 08:31 — REGNUM Пункт сбора посылок для мобилизованных граждан открывают в башкирском городе Салават. Об этом сообщил лава администрации башкирского города Салават Игорь Миронов на своей странице в социальной сети.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он сообщил, что с 29 сентября в г. Салавате будет работать пункт сбора посылок для мобилизованных жителей.

Миронов пояснил, что в администрацию города обратилась группа граждан, которая подготовила небольшие посылки воинам.

«Определили, что с четверга 29 сентября в КДЦ «Агидель» организуем пункт приёма, куда каждый желающий сможет принести посылку, открытку, письмо для ребят. Пункт будет работать в четверг-пятницу с 9:00 до 21:00 часов, а в субботу с 9:00 до 18:00 часов», — сообщил он, добавив, что не нужно отправлять скоропортящееся продукты.

Мэр города добавил, что 2 октября посылки отправятся к воинам.

«Понимаем, что при отправке не все смогли взять из дома то, что хотели, какие-то личные вещи или, например, фотографию своей семьи. Поэтому, уважаемые родные и близкие мобилизованных ребят из г. Салават с этим же автобусом можете передать всё, что считаете нужным. Довезём. Передадим. Обязательно надо будет указать ФИО, дату отправки резервиста, номер телефона (при наличии)», — отметил Миронов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском городе Стерлитамаке организуют еженедельную отправку транспорта в город Пензу для доставки посылок мобилизованным.

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