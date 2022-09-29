Сеул, , 08:28 — REGNUM 28 сентября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся с визитом во Франции, провел телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом, с которым обсудил ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Представители двух стран решительно осудили повторный запуск баллистических ракет малой дальности, акцентировав внимание на том, что данные пуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество, сохраняя совместную оборонительную позицию.

В тот же день Ким Гон провел телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Участники диалога осудили ракетные пуски, отметив, что данные провокации ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове и в регионе. Стороны также договорились об укреплении сотрудничества.

По данным южнокорейских военных, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности с аэродрома Сунан в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 360 км, достигнув максимальной высоты 30 км.

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