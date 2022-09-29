Лондон, 29 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог произойти из-за подрыва при использовании подводных взрывных устройств, которые были приведены в действие дистанционно, пишет Sky News со ссылкой на источник в минобороны Британии.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток»

Отмечается, что мины могли поместить около газопроводов при помощи подводного беспилотника.

Также сообщается, что это могло случиться несколько месяцев или даже лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США призвало к объективному и тщательному расследованию «беспрецедентной атаки» на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Дипломаты напомнили, что незадолго до происшествия в районе, где произошли утечки, наблюдалась повышенная активность американских военно-морских сил и полеты беспилотников.

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