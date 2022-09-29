Кишинёв, 29 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Власти Молдавии не хотят признавать итоги референдумов о воссоединении с Россией ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам глава пресс-службы молдавского министерства иностранных дел Даниел Водэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По его словам, Кишинев «решительно осуждает» состоявшиеся референдумы и считает их «незаконными».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя результаты референдумов о воссоединении с Россией, заявил, что президент РФ Владимир Путин сделает все, что запланировал.

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