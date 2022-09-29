Гагра, Абхазия, 29 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания обсуждал с прибывшим на госдачу «Пицунда» белорусским коллегой Александром Лукашенко экономические вопросы. Об этом сообщает пресс-служба абхазского президента.

Аслан Бжания

«Мы обсуждали ряд вопросов экономического характера. Я абсолютно убеждён в том, что Республика Абхазия и Республика Белоруссия будут динамично развивать отношения, которые сегодня здесь формируются», — сказал Бжания.

Он подчеркнул, что Лукашенко впервые посетил Абхазию в качестве президента. Бжания надеется, что этот визит даст импульс для развития отношений между республиками.

Напомним, Лукашенко побывал в Пицунде 28 сентября. В Грузии это вызвало негативную реакцию. МИД Грузии назвал визит «нарушением государственной границы».