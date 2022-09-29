Оренбург, 29 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбурге рейсовый автобус сбил женщину-пешехода. Она скончалась до приезда скорой помощи, сообщили 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области Смертельное ДТП в Оренбурге

Смертельное ДТП произошло вечером 28 сентября на проспекте Парковом. Известно, что автобус ПАЗ находился уже не на маршруте. Транспортное средство сбило 54-летнюю горожанку на нерегулируемом пешеходном переходе.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Стоит отметить, в августе на территории Оренбуржья по вине водителей транспорта произошло 140 ДТП. В них погибли 29 человек. Еще 175 человек получили травмы.