Шанхай, Китай, , 08:18 — REGNUM Полиция Шанхая в июле раскрыла трансграничную игорную банду, использующую в своих целях стриминг из-за пределов Китая, в результате чего были задержаны 150 подозреваемых, общая сумма денежных транзакций составила более 100 млн юаней (около $13,8 млн), сообщает 28 сентября газета China Daily.

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В отличие от предыдущих случаев, банда осуществляла стриминг казино из-за рубежа в прямом эфире, пытаясь привлечь больше игроков. Игроки использовали учетные записи зарубежных игорных сайтов для перевода денег, что очень затрудняет расследование, по словам сотрудника отделения бюро в Баошане Чжан Чжэ.

Чжан сказал, что наблюдается растущая тенденция к тому, что незаконные трансграничные азартные игры переместились в онлайн, поскольку в последние годы число людей, выезжающих за границу, чтобы посетить казино, сократилось.

В другом случае, раскрытом 28 сентября, также была раскрыта другая банда, использующая приложение для азартных игр в киберспорте. Чтобы бороться с преступлениями и улучшить общественную безопасность, полиция Шанхая в конце июня присоединилась к 100-дневной общенациональной операции.

По словам пресс-секретаря бюро Чжуан Лицяна, полиция города приняла меры предосторожности в отношении более 800 подозреваемых и назначила наказания 1100 лицам, причастным к этому в этом году. Считается, что в делах, расследованных в ходе этой кампании, замешано 170 млн юаней.

По словам Чжуана, трансграничные преступления в сфере азартных игр в настоящее время в значительной степени зависят от Интернета, где основными видами деятельности являются организация людей для участия в азартных играх за рубежом и предоставление финансовой и технической поддержки приложениям и вебсайтам азартных игр.