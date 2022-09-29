Москва, , 08:17 — REGNUM Выезд с места жительства стоящим на воинском учете с момента мобилизации воспрещается. О такой норме закона напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы о выезде граждан из страны.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — отметил Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин заявил о том, что пришла пора определиться к тем, кто покидает страну на фоне специальной военной операции и мобилизации. Он также сообщил о том, что в России ведутся списки покинувших страну на фоне специальной военной операции.

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