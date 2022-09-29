Уфа, , 08:32 — REGNUM В Башкирии утвердили даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правой информации республики.

Ислам Annabaa.org

Ураза-байрам в Башкирии будут отмечать 21 апреля, Курбан-байрам — 28 июня.

Эти дни в регионе объявлены нерабочими.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Уфе обряды в рамках проведения праздника мусульман Курбан-байрам проходили на двух площадках.