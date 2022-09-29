Иркутск, 29 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Раненный при стрельбе в военкомате Усть-Илимска в Иркутской области военный комиссар Александр Елисеев выведен из состояния медикаментозной комы. Об этом 29 сентября сообщил губернатор региона Игорь Кобзеев в своём телеграм-канале.

Med.ru Реанимация

Как уточнил глава области, в данный момент раненый военком проходит лечение в Иркутской областной клинической больнице, и медики делают всё необходимое для его лечения.

«Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября молодой человек открыл стрельбу по военкому Елисееву в военкомате в Усть-Илимске, после чего последний в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию, а стрелявшего задержали.