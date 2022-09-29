Красноярск, 29 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Росгвардейцы предотвратили возгорание автобуса с детьми в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в краевом управлении Росгвардии.

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Детей из задымлённого автобуса эвакуировали сотрудники отряда мобильного особого назначения на транспорте управления Росгвардии. Двигаясь на служебном автомобиле, омоновцы заметили в районе перекрестка улиц 60 лет Октября и Матросова автобус, стоящий на проезжей части. Из автобуса валил дым. Росгвардейцы незамедлительно эвакуировали детей и помогли водителю с помощью огнетушителей ликвидировать очаг возгорания.

В происшествии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле (Алтайский край) 19 сентября произошло возгорание пассажирского автобуса. Пассажиры смогли эвакуироваться, погибших и пострадавших нет. Пожар потушили, огнём повреждён моторный отсек.

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