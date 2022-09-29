Якутск, 29 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Алданском районе Якутии проводится проверка соблюдения природоохранного законодательства. Достоверность информации о сбросе канализационных вод в реку Амгу оценит региональная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба минприроды Удмуртии Чегандинка после загрязнения

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Правоохранителям предстоит выяснить, соблюдались ли требования законодательства об охране окружающей среды. Воду из Амги передадут на анализ в лабораторию. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, вы июле была обнаружена утечка нефтепродуктова из гружённого парома, следовавшего по реке Алдан. Водоём очищали от пятен топлива.