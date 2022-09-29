Анкара, 29 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделает то, что он задумал, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Турецкий лидер прокомментировал итоги референдумов на освобождённой территории б. УССР, признавшись, что беспокоится о том, что новые субъекты будут присоединены к России.

«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», — сказал Эрдоган.