Чебоксары, 29 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. После проведения референдумов на освобождённых территориях б. УССР предстоит «много работы по интеграции» — в первую очередь, необходимо восстановить инфраструктуру и промышленные предприятия. Такое мнение высказал на своей странице в «ВКонтакте» депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов («Единая Россия»).

Cap.ru Николай Угаслов

Говоря о референдумах, парламентарий отметил «беспрецедентные цифры» за воссоединение с Россией.

«Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. […] Спустя восемь лет терпения, восемь лет страданий, восемь лет надежды Донецк, Луганск и многие другие русские города возвращаются домой. Россия сдержала своё слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда. […]

Впереди много работы по интеграции. В первую очередь, необходимо восстановить инфраструктуру и промышленные предприятия, которые за время киевского режима пришли в упадок», — написал Николай Угаслов .

Как сообщало ИА REGNUM , ранее спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах сделали «исторический выбор», воспользовались своим правом на самоопределение — правом, провозглашённым ООН.

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