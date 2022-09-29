Россия здесь навсегда — депутат Госсовета Чувашии о референдумах
Чебоксары, 29 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. После проведения референдумов на освобождённых территориях б. УССР предстоит «много работы по интеграции» — в первую очередь, необходимо восстановить инфраструктуру и промышленные предприятия. Такое мнение высказал на своей странице в «ВКонтакте» депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов («Единая Россия»).
Говоря о референдумах, парламентарий отметил «беспрецедентные цифры» за воссоединение с Россией.
В Запорожье за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%), ЛНР — 98,42% (явка 94,15%), ДНР — 99,23% (явка 97,51%).
Как сообщало ИА REGNUM , ранее спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах сделали «исторический выбор», воспользовались своим правом на самоопределение — правом, провозглашённым ООН.
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