Новосибирск, 29 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на 25-й сессии Законодательного собрания 29 сентября призвал депутатов поддержать волеизъявление жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией. Травников подчеркнул, что исход референдумов был ожидаем.

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«Мы это понимали и верили. Как верили и жители этих областей, которые восемь лет наделялись на Россию, ожидали, что они смогут вырваться из-под влияния нацистского, фейкового режима. При высочайшей явке жители этих территорий однозначно заявили о вхождении в состав РФ, − сказал Андрей Травников. − Уверен, что со стороны России, со стороны Федерального собрания это обращение будет поддержано».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на референдуме в Луганской Народной Республике по вопросу о воссоединении с Россией итоговая явка составила 94,15%, 98,42% пришедших на участки проголосовали «за». При этом ЛНР может сохранить республиканский статус при вхождении в состав России. Об этом сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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